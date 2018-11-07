Maganda tutuklandı

İstanbul E-5 Karayolu Zeytinburnu Mevkii'nde Gürkan Köse (28), trafikte seyir halindeyken kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Aynı maganda birçok noktada makas atarak terör estirdi. Gözaltına alınan Köse'ye 2 bin lira para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.
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