Dayak okulu!

İzmir Çiğli'de yaşayan Duygu A. (31), 2 yaşındaki kızı B.A.'yı, geçen hafta özel bir anaokuluna yazdırdı. Okulun ikinci günü yarı baygın halde eve dönen çocuğun alnında morluk, başında da şişlik vardı. B.A., başına vurarak ve saçını çekerek öğretmeninin kendisini dövdüğünü anlattı. Küçük kız, o gece sabaha kadar, "Vurma, dövme" diye sayıkladı. Ertesi gün çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu alan aile, daha sonra soluğu karakolda aldı. Duygu A., okulun kurucusu S.K. ve öğretmen Ö.H.'den şikayetçi olduklarını açıkladı. S.K. şiddet iddialarını reddederken, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı.
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