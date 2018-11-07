Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 'sahte doçent' şoku yaşadı. 2001 yılından beri Eğitim Fakültesi'nde görev yapan Dr. Nilgün Açık Önkaş (45), doçentlik için Kasım 2012'de sözlü sınava katıldı. Doçentlik belgesini aldı. Üniversitede doçent olarak derslere girmeye başladı. Aldığı ücret de arttı. 6 yıl sonra Önkaş hakkında doçentlik başvurusu esnasında evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla şikayet başvurusu yapıldı. Şikayeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Etik Kurulu incelemeye aldı.
İDDİALARI REDDETTİ
Kurul, Önkaş'ın doçentlik başvurusu esnasında yanıltıcı beyanda bulunduğunu saptadı. Kurul, durumu Türkiye'de doçentlik sınavı jürisini oluşturan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı'na anlattı. Kurul'a bağlı Mevzuat Komisyonu, Önkaş'ın doçentlik unvanının geri alınması gerektiğine ilişkin rapor hazırladı. Kurul da geçen Haziran'da Önkaş'a verilen doçentlik belgesinin iptali yönünde karar aldı. Kurul'un bu kararı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'ne ulaştı. Rektörlük, geçen Ağustos'ta kararın işleme konulması için ilgili birimlere yazı yazdı. Önkaş, kendisine komplo kurulduğunu söyleyerek, ilgili kurumlara itirazda bulunduğunu anlattı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise konunun her boyutuyla araştırıldığını açıkladı.
İTİRAZ ETTİ
Sahtecilikle suçlanan Önkaş, hakkındaki iddiaları reddetti. Dr. Önkaş, Kasım 2017'de profesörlüğü hak ettiğini ve başvuru yaptığını belirterek, "Kadro yetersizliğinden dolayı sıra beklemekteydim. 2 yıldır bana husumeti olan kişiler tarafından kurulan komplo sonucu doçentliğim, Üniversiteler Arası Kurul'a şikayet edildi. İlgili yerlere itirazlarımı yaptım" dedi.
İDDİALARI REDDETTİ
Kurul, Önkaş'ın doçentlik başvurusu esnasında yanıltıcı beyanda bulunduğunu saptadı. Kurul, durumu Türkiye'de doçentlik sınavı jürisini oluşturan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı'na anlattı. Kurul'a bağlı Mevzuat Komisyonu, Önkaş'ın doçentlik unvanının geri alınması gerektiğine ilişkin rapor hazırladı. Kurul da geçen Haziran'da Önkaş'a verilen doçentlik belgesinin iptali yönünde karar aldı. Kurul'un bu kararı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'ne ulaştı. Rektörlük, geçen Ağustos'ta kararın işleme konulması için ilgili birimlere yazı yazdı. Önkaş, kendisine komplo kurulduğunu söyleyerek, ilgili kurumlara itirazda bulunduğunu anlattı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise konunun her boyutuyla araştırıldığını açıkladı.
İTİRAZ ETTİ
Sahtecilikle suçlanan Önkaş, hakkındaki iddiaları reddetti. Dr. Önkaş, Kasım 2017'de profesörlüğü hak ettiğini ve başvuru yaptığını belirterek, "Kadro yetersizliğinden dolayı sıra beklemekteydim. 2 yıldır bana husumeti olan kişiler tarafından kurulan komplo sonucu doçentliğim, Üniversiteler Arası Kurul'a şikayet edildi. İlgili yerlere itirazlarımı yaptım" dedi.
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