A101 8 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesi belli oldu. A101'de bu hafta birçok ürün dikkat çekiyor. Her bütçeye uygun ürünlerin yer aldığı 8 Kasım aktüel kataloğu listesinde, züccaciye, hırdavat, mutfat araç gereçleri, gıda ve çeşit çeşit ürünler raflarda yerini alacak. Perşembe günü itibariyle müşterisinin beğenisine sunmaya hazırlanan A101'in 8 Kasım aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? İşte A101 8 Kasım aktüel ürünler listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (8 - 14 KASIM 2018)

Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi. 8 farklı dikiş ve dekoratif desen imkanı sunan, 4 adımda ilik açabilme, düğme ve fermuar dikme, surfile yapma gibi özellikleri ile dikkat çeken Singer Dikiş makinesi 399 TL. Kiwi Su Isıtıcısı 29,95 TL. Sinbo Elektrikli Çay Seti 79,95 TL. King Blender Seti 129,95 TL. Dikdörtgen Çamaşır Selesi 12,95 TL. 5 Bölmeli Çekmece Düzenleyicisi 2,50 TL.

A101 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN