  • Yaşam
  • 07.11.2018 15:50
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 15:58

'deki da ölen motosiklet sürücüsünün olduğu ortaya çıktı

'de E-5 karayolunda dün akşam yaşanan motosiklet sında hayatını kaybeden sürücünün motosiklet sporcusu olduğu öğrenildi.

E-5teki kazada ölen motosiklet sürücüsünün kimliği şoke etti!

, dün akşam D-100 Karayolu'nda meydana gelmişti. Üzerinde Zeki Kalmaz ve 'ın bulunduğu 22 AB 460 plakalı motosiklet Avcılar istikametine doğru giderken, Cennet mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştı.

İbrahim Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan ve yaralanan Zeki Kalmaz ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Yıldız'ın motosiklet sporcusu olduğu öğrenildi. Yıldız Türkiye'de düzenlenen motosiklet yarışmalarına katıldığı ve birinciliklerinin olduğu öğrenildi. Yıldız'ın ölüm haberi üzerine Türkiye Motosiklet Federasyonu ve motosiklet tutkunlar başsağlığı mesajları paylaştı.

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