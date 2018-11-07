A101 8-14 Kasım 2018 aktüel ürünler! A101 indirimli ürünler listesi burada!
A101 8 - 14 Kasım 2018 tarihleri arasında satışı yapılacak indirimli ürünler listesi, yayınlanan aktüel kataloğu ile birlikte belli oldu. Perşembe günü itibariyle raflarda yerini alacak indirimli ürünler listesinde teknoloji ürünlerinden mutfak ürünlerine, hırdavat malzemelerinden kırtasiye ürünlerine, temizlik malzemelerinden gıdaya kadar birçok ürün dikkat çekiyor. İşte A101 8 Kasım aktüel ürünler listesi...
7 Kasım 2018 Çarşamba, 12:50:31 Güncelleme: 12:54:13
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