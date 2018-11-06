Nil Hawking!

İstanbul'da yaşayan Nil Mısır'ın (31) hayatı filmleri aratmadı. 15 yaşındayken oturdukları apartmanın 5'inci katından zemine çakılan Nil, şans eseri kurtuldu ancak 20 gün yoğun bakımda kaldı. Boynundan aşağısı felç kalan genç kız, hayata sımsıkı sarıldı. 76 yaşında ölen ünlü fizik profesörü Stephen Hawking'i örnek aldı.



Gördüğü tedavi ile sağ kolunu ve parmaklarını yüzde 25 çalıştırabilmeyi başardı. Mücadelesine 2 üniversite mezuniyeti de sığdıran Nil, "Beyinde her şeyin çözülebileceğini herkese kanıtladım. Stephan Hawking'i örnek aldım. Doktorların ve ailemin desteği ile önce liseyi sonra iki üniversiteyi bitirdim" açıklamasını yaptı.



Erhan ÖZTÜRK