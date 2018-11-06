20 milyonluk akrep

Türkiye'nin önde gelen birçok iş insanı, birikim ve yeteneklerini 'akrep çiftliği' projesinde birleştirdi. Şirket Ortağım Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Tofaş'ın eski CEO'su Ali Pandır, Temsa eski CEO'su Mehmet Buldurgan tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında çiftlik Eskişehir'de üretime geçti. 40 kişilik yatırımcı kadrosu ve 20 milyon liralık yatırımla çiftliğin hem ilaç ve kozmetik sektörü için hammadde kaynağı olacağı hem de Türk askerini akrep sokmalarına karşı koruyacak panzehirin üretileceği belirtildi.
Metin CAN
Metin CAN
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