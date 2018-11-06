  • Yaşam
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 02:19
  • Gazete

20 milyonluk akrep

20 milyonluk akrep
Türkiye'nin önde gelen birçok iş insanı, birikim ve yeteneklerini 'akrep çiftliği' projesinde birleştirdi. Şirket Ortağım Başkanı Akın Kozanoğlu, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Tofaş'ın eski 'su Ali Pandır, Temsa eski CEO'su Mehmet Buldurgan tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında çiftlik 'de üretime geçti. 40 kişilik yatırımcı kadrosu ve 20 milyon liralık yatırımla çiftliğin hem ilaç ve kozmetik sektörü için hammadde kaynağı olacağı hem de Türk askerini akrep sokmalarına karşı koruyacak panzehirin üretileceği belirtildi.

Metin CAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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