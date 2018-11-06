Aydın'da yaşayan Evrim Uçar'ın kedisi Melek, Ağusos ayında kayıplara karıştı. Genç kadın son çare olarak atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı. Kayıp ilanını gören Aydın Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Ümit Uğurlu Anlı'nın ekibini arayıp Melek'in yanlarında olduğunu açıkladı. 66 günlük hasreti sonlandırdı.
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