  • Yaşam
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 02:06
  • Gazete

'da sürpriz gelişme! Kayıp kedi 'Melek' bulundu

MELEK bulundu
Aydın'da yaşayan Evrim Uçar'ın kedisi Melek, Ağusos ayında kayıplara karıştı. Genç kadın son çare olarak atv'nin sevilen programı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı. Kayıp ilanını gören Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Ümit Uğurlu Anlı'nın ekibini arayıp Melek'in yanlarında olduğunu açıkladı. 66 günlük hasreti sonlandırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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