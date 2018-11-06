Çiftlere rezene

İçerdiği A,B ve C vitaminleri ve potasyum, magnezyum, kalsiyum mineralleri ile rezene, aşk hayatına mutluluk katıyor. Afrodizyak etkisi ile bu baharat, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Her derde deva rezenenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
İştah açıcıdır.
Vücudu rahatlatır.
Balgam söktürücüdür.
Kansızlığı giderir.
Ağrıları dindirir.
Kalp hastalıklarından korur.
Antibiyotik etkisi vardır.
Kanserle mücadele eder.
İştah açıcıdır.
Vücudu rahatlatır.
Balgam söktürücüdür.
Kansızlığı giderir.
Ağrıları dindirir.
Kalp hastalıklarından korur.
Antibiyotik etkisi vardır.
Kanserle mücadele eder.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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