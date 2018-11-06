Çiftlere rezene

İçerdiği A,B ve C vitaminleri ve potasyum, magnezyum, kalsiyum mineralleri ileaşk hayatına mutluluk katıyor. Afrodizyak etkisi ile bu baharat,artırıyor. Her derde deva rezenenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Vücudu rahatlatır.Kansızlığı giderir.Kalp hastalıklarından korur.Kanserle mücadele eder.