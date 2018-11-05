  • Yaşam
  • 05.11.2018 21:48
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 21:48

: 'da korkutan !

'da korkutan ! 'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, halkta korku ve paniğe yol açtı. İşte ve verilerine göre ...

Muğlada korkutan deprem

'da korkutan ! 'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.07'de merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli panik ve korku yaşandı. Henüz resmi bir açıklama geldi ancak depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı düşünülüyor.

SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem - İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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