Muğla'da korkutan deprem! Muğla Köyceğiz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.07'de merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli panik ve korku yaşandı. Henüz resmi bir açıklama geldi ancak depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı düşünülüyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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