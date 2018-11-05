Son model Cizre

Terörden arınan Güneydoğu'ya huzur geldi. Hizmetle buluşan halk, her fırsatta memnuniyetini dile getirdi. Şırnak Cizre'de sağlanan güven ortamı ile birlikte ilçede ilk kez defile düzenlendi. Şehir Stadı'nda düzenlenen 'Cizde moda ile buluşuyor' etkinliğinde Hafize Ayık'ın 'Yöresel kıyafetlerle modern tasarımlarla' defilesi, Cizreliler'i büyüledi.
İZMİR'DE OLAN CİZRE'DE DE OLSUN
Kaymakamlık, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın sponsorluğunda yapılan defilenin ardından konser veren Ferhat Göçer, şarkılarıyla herkesi eğlendirdi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcın, "Biz gönüller almaya geldik. İsteğimiz batıda, kuzeyde olan veya Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da olan bir etkinlikte burada olsun. Vatadaşlarımız huzurla katılsınlar" dedi.
Podyumda yerel kıyafetler sergilendi.
İZMİR'DE OLAN CİZRE'DE DE OLSUN
Kaymakamlık, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın sponsorluğunda yapılan defilenin ardından konser veren Ferhat Göçer, şarkılarıyla herkesi eğlendirdi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcın, "Biz gönüller almaya geldik. İsteğimiz batıda, kuzeyde olan veya Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da olan bir etkinlikte burada olsun. Vatadaşlarımız huzurla katılsınlar" dedi.
Podyumda yerel kıyafetler sergilendi.
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