  • Yaşam
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 02:26
  • Gazete

Şeker hastalığına ameliyatlı çözüm

Prof. Dr. , diyabet hastalarına uygulanan metabolik cerrahi yöntemine değindi. Bu operasyon ile hastaları ilaçsız bir hayatın beklediğini söyledi

Şeker hastalığına ameliyatlı çözüm
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, yaşamı tehdit ediyor. Son yıllarda diyabet hastalığı tedavisinde Metabolik Cerrahi yöntemi öne çıkıyor. Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkan'ı Prof. Dr. Alper Çelik; "Bu ameliyat, TİP-2 diyabet hastaları için uygundur. Bu operasyon sayesinde vücudun kullanamadığı bu insülini kullanılabilir hale getirmekteyiz. Ameliyat kısaca mide ve bağırsaklarda yapılan bir dizi operasyonu kapsıyor. İlk olarak midenin bir kı

YÜZDE 92 BAŞARI ŞANSI VAR
Bugüne kadar 4 bin kişiyi ameliyat ettiklerini belirten Prof. Dr. , "Operasyon sonrasında hastaların yüzde 92'si kullandıkları bütün ilaçlara ve insüline veda ediyor. Fazla kilolarından kurtuluyor" dedi.

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