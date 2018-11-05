Saç dökülmesinde yumurtalık kisti saklı

Herkes gür, parlak ve sağlıklı saçların hayalini kuruyor. Saç dökülmesi ve kellik sorunu ise artık genç yaşlardan itibaren kadın ve erkekleri tehdit ediyor. Ezber bozan bilgileri TAKVİM okuyucuları ile paylaşan Türkiye Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Metin Oğuz, saç dökülmesinin erken evrelerde tedaviye başlandığında önlenebileceğini açıklıyor. Gelişen teknolojinin, tıp üzerindeki etkisi ile kelliğin tarihe karışacağını belirten Dr. Oğuz, şu bilgileri veriyor... Saçı dökülenler genelde, stresli bir dönemden geçtiğini ifade ediyor. Birçok hastalığa neden olan stresin saç dökülmesine de neden olduğu yapılan araştırmalar sonucu kanıtlanıyor.



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