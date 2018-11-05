Otomobil çatıdan eve girdi mahalleli ayağa kalktı

Olay 23.30 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Günbatımı Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Gürkan Adalı(22), uyumak için odasına gitti. Bu sırada sokağın üst tarafındaki mezarlık yolundan inen 34 SY 6460 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, yolun alt tarafındaki Adalı ailesine ait evin çatısına uçarak oturma odasına düştü. Yatağa uzandıktan 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle uyanan Adalı, odasının kapısını açtığında evin çatısından oturma odasına ticari araç girdiğini görünce önce şoka girdi.