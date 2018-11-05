"Misafirden çok araç geliyor bizim evimize" 05 Kasım 2018, Pazartesi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yokuş aşağı giderken kontrolden çıkan hafif ticari araç bir evin çatısından oturma odasına girdi. Uyuduğu odaya 2 ayda 2. kez araç girdiğini görünce şoka giren ev sahibi genç, “Misafirden çok araç geliyor bizim evimize” diyerek tepki gösterdi. Sürücü olmadığını söyleyerek başka birini sürücü diye getiren ancak görgü tanıklarının sürücü olarak teşhis ettiği şahıs ise gözaltına alındı.