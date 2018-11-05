Yeni haftanın ilk günü ile birlikte hava durumuna ilişkin tahminler de yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre Pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Yağışların birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.