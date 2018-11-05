  • Yaşam
  • 05.11.2018 07:10
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 07:10

Son dakika: 'den bu bölgelere uyarı! ? 5 Kasım 2018

Genel Müdürlüğü tarafından Kasım ayının ikinci haftasına yönelik tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre, önümüzdeki 5 günlük süre boyunca şiddetli sağanak yağışın bölge bölge etkili olacağı duyurulurdu. Haftanın ilk iş günü yola çıkacak vatandaşlar ise ? İstanbul'da bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? gibi sorulara cevap arıyor. İşte 5 Kasım 2018 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Yeni haftanın ilk günü ile birlikte hava durumuna ilişkin tahminler de yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre Pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Yağışların birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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