Aşk kırmızısı

Kahvaltı sofralarının baş tacı domates, mutluluğun kapılarını aralıyor. A ve C vitaminlerinin yanı sıra folik asit zengini de olan bu besin, yüksek oranda antioksidan içeriyor. Kalpten diyabete, kanserden gribe kadar pek çok hastalığa iyi geliyor. Cinsel yaşama da renk katıyor. Hormonları çalıştıran domates, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Sperm sayısını artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Domatesin diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kanserden korur.
Prostatı engeller.
Tansiyonu ve kan şekerini dengeler.
Kabızlığı önler.
Karaciğeri korur.
Beyin hücrelerini güçlendirir.
Kanserden korur.
Prostatı engeller.
Tansiyonu ve kan şekerini dengeler.
Kabızlığı önler.
Karaciğeri korur.
Beyin hücrelerini güçlendirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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