Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Haftada iki kere yapılan Sayısal Loto oyununun 3 Kasım tarihli çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan çekilişin sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 2 milyon 610 bin 693 lira haftaya devretti. İşte 3 Kasım 2018 Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (3 KASIM 2018)

Şanslı numaralar: 01 - 23 - 27 - 28 - 39 - 48

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bin 163'üncü çekilişte, 5 bilen 136 kişi 5 bin 399 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 674 kişi 83 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 126 bin 866 kişi 12 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 31 Ekim 2018 tarihli 1162. hafta çekilişinde şanslı numaralar 23 - 29 - 34 - 37 - 38 - 45 olarak belirlendi. Bu çekilişte 6 bilen çıkmayınca devir gerçekleşti. Öte yandan, 5 bilen 72 kişi 5 bin 7 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 519 kişi 77 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 65 bin 719 kişi 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..