Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt geneli hava durumu ile ilgili son tahminler açıklandı. Yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yurdun güney bölgelerinde 2 ile 4 derece birden azalacağı duyurulurken, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı bildirildi. İşte hava durumu tahminleri...