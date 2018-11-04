Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt geneli hava durumu ile ilgili son tahminler açıklandı. Yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yurdun güney bölgelerinde 2 ile 4 derece birden azalacağı duyurulurken, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı bildirildi. İşte hava durumu tahminleri...
Son dakika: Meteoroloji'den 4 ile sağanak uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 4 Kasım 2018 hava durumu
Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli için hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre özellikle Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı olacağı açıklandı. Tatilin son gününde ise vatandaşlar İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? gibi sorularına cevap aradı. İşte 4 Kasım 2018 Pazar hava durumu tahminleri...
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