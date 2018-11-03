Elazığ'da tepki çeken görüntüler!

Olay, merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan D. cadde üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın 8. katına çıktı.
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Olay, merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan D. cadde üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın 8. katına çıktı.
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