  • Yaşam
  • 03.11.2018 21:52
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 21:52

Elazığ'da tepki çeken görüntüler!

Elazığ’da bir binanın 8. katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından ikna edildi. Yüzlerce kişi olayı film gibi izlerken, bazıları ise cep telefonu ile sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Elazığda tepki çeken görüntüler!

Olay, merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan D. cadde üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın 8. katına çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriElazığ'da tepki çeken görüntüler!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar