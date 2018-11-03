Elazığ'da tepki çeken görüntüler! Elazığ’da bir binanın 8. katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından ikna edildi. Yüzlerce kişi olayı film gibi izlerken, bazıları ise cep telefonu ile sosyal medyada canlı yayın yaptı.

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