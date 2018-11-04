Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadının Toplumumuzdaki Yeri" konferansına konuşmacı olarak katıldı. Yoğun ilgi gören konferansta konuşan Albayrak, "Kadınların başta sosyal ve kültürel alanlar olmak üzere olmak üzere toplumun her alanında yer alması gerekiyor. Kadın sosyal olunca evde de başka bir huzur olur" ifadesini kullandı.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR
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