Matisse operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda bir İran vatandaşının elinde bulunan dünyaca ünlü Fransız ressam Henri Matisse'ye ait yaklaşık 12 milyon euro değerinde tabloyu silah zoruyla aldığı iddia edilen 1'i emekli polis 2 şüpheli yakalandı.
SİLAHLA TEHDİT
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nde ifade veren İran vatandaşı M.F, İran'daki dedesinden miras, Henri Matisse'nin eseri olan değerli bir tablonun bir takım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden alındığını söyledi. M.F, olayla ilgili Y.E, emekli polis memuru M.Y, kafasına silah dayayarak zorla araca bindirdiği öne sürülen K. ile arkadaşı İranlı A.M.V.'den de şikayetçi oldu. Matisse'nin tablosu da ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
SİLAHLA TEHDİT
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nde ifade veren İran vatandaşı M.F, İran'daki dedesinden miras, Henri Matisse'nin eseri olan değerli bir tablonun bir takım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden alındığını söyledi. M.F, olayla ilgili Y.E, emekli polis memuru M.Y, kafasına silah dayayarak zorla araca bindirdiği öne sürülen K. ile arkadaşı İranlı A.M.V.'den de şikayetçi oldu. Matisse'nin tablosu da ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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