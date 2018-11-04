Matisse operasyonu

Alanya ilçesinde polisin operasyonunda bir İran vatandaşının elinde bulunan dünyaca ünlüye ait yaklaşık 12 milyon euro değerinde tabloyu silah zoruyla aldığı iddia edilen 1'i emekli polis 2 şüpheli yakalandı.ndeifade veren İranvatandaşı M.F, İran'dakidedesinden miras,nin eseriolan değerli bir tablonunbir takım planlarla,tehditle ve silah zoruylaelinden alındığınısöyledi. M.F, olayla ilgiliY.E, emekli polis memuruM.Y, kafasına silahdayayarak zorla aracabindirdiği öne sürülenK. ile arkadaşı İranlıA.M.V.'den de şikayetçioldu. Matisse'nin tablosuda ele geçirilirken,gözaltına alınan 2 şüpheliadliyeye sevk edildi.