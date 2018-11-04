  • Yaşam
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:42
  • Gazete

Matisse operasyonu

Alanya’da yapılan operasyonda bir İranlı’nın elinde bulunan Fransız ressam ’ye ait tabloyu zorla alan 2 şüpheli yakalandı Yaklaşık 12 milyon euro değerindeki tablo operasyonda ele geçirildi

Matisse operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda bir İran vatandaşının elinde bulunan dünyaca ünlü Fransız ressam Henri Matisse'ye ait yaklaşık 12 milyon euro değerinde tabloyu silah zoruyla aldığı iddia edilen 1'i emekli polis 2 şüpheli yakalandı.

SİLAHLA TEHDİT
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nde ifade veren İran vatandaşı M.F, İran'daki dedesinden miras, Henri Matisse'nin eseri olan değerli bir tablonun bir takım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden alındığını söyledi. M.F, olayla ilgili Y.E, emekli polis memuru M.Y, kafasına silah dayayarak zorla araca bindirdiği öne sürülen K. ile arkadaşı İranlı A.M.V.'den de şikayetçi oldu. Matisse'nin tablosu da ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMatisse operasyonu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar