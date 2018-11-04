Tehditte Hamarat!

Türk halkı, şarkıcı Nazlı Hamarat'ı (29) katıldığı moda programı ile tanıdı. Eşi Emir Cevdet Şaşmaz, Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülünce Gaffar Aydın ile aşk yaşamaya başladı.
BEBEKLERİ OLDU...
Kısa süre sonra ayrıldığı sevgilisinden hamile kalan genç kadın, kızını kucağına aldı. Eski aşkının Instagram hesabındaki fotoğraflara da 'Bodrum'da tatil yapan ikiyüzlü şerefsizler gibi olamam', 'Kan akacak, mermiler konuşacak' şeklinde tehdit içeren yorumlar yaptı. Savcılığa giden Aydın, çocuğunun annesi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Hamarat'ın katıldığı programda Aydın hakkında konuşması ise bardağı taşırdı. Gaffar Aydın'ın avukatı, genç kadına zorlama hapis cezası verilmesi için mahkemenin kapısını çaldı. Mahkeme bu isteği olumsuz yanıtladı.
ALİ OKTAY
BEBEKLERİ OLDU...
Kısa süre sonra ayrıldığı sevgilisinden hamile kalan genç kadın, kızını kucağına aldı. Eski aşkının Instagram hesabındaki fotoğraflara da 'Bodrum'da tatil yapan ikiyüzlü şerefsizler gibi olamam', 'Kan akacak, mermiler konuşacak' şeklinde tehdit içeren yorumlar yaptı. Savcılığa giden Aydın, çocuğunun annesi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Hamarat'ın katıldığı programda Aydın hakkında konuşması ise bardağı taşırdı. Gaffar Aydın'ın avukatı, genç kadına zorlama hapis cezası verilmesi için mahkemenin kapısını çaldı. Mahkeme bu isteği olumsuz yanıtladı.
ALİ OKTAY
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