Mazgal keyfi!

Yağmur sularını kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan üzeri parmaklıklı demirle kapatılmış ve yollarda bulunan mazgal kapağını açarak balık avlayan amatör balıkçılar görenleri hayrete düşürüyor. İzmir'de dere yatağını Çeşme Marina'ya bağlayan kanalın mazgal kapağını açan amatör balıkçılar balık avlıyor. Attıkları ekmek parçaları ile balıkların kanala toplanmasını sağlıyor.
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