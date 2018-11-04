  • Yaşam
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:56
  • Gazete

Mazgal keyfi!

’de vatandaşlar, caddedeki mazgal kapağını açtı. Balık avladı. Soluğu mangal başında aldı...



Yağmur sularını kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan üzeri parmaklıklı demirle kapatılmış ve yollarda bulunan mazgal kapağını açarak balık avlayan amatör balıkçılar görenleri hayrete düşürüyor. İzmir'de dere yatağını Çeşme Marina'ya bağlayan kanalın mazgal kapağını açan amatör balıkçılar balık avlıyor. Attıkları ekmek parçaları ile balıkların kanala toplanmasını sağlıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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