  • Yaşam
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:45
  • Gazete

Dahinin zaferi

Mozart ve Beethoven gibi referanslara ihtiyaç duymadan sesleri notaya döken otizmli ’in zaferi. Demir, engellemelere rağmen Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği’ne girdi...

Dahinin zaferi
California ​Üniversitesi'nin "Perfect Pitch" adı verilen sınavından tam puan alan, notalarına bakmadan sayısız parçayı keman, piyano, akordiyon, çello gibi müzik aletleriyle çalan otizmli (21), mahkeme kararıyla Dokuz Eylül Üniversitesi ( Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi oldu. Özel yetenek sınavının ikinci aşamasında bölümüne kabul edilmeyen Demir'in azmi sosyal medyada da büyük övgü aldı. Mozart, Beethoven ve Chopin gibi referanslara ihtiyaç duymadan sesleri notaya dökebilen Demir'in okula alınmasını sağlayan "yürütmeyi durdurma" kararı, Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesince onandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı olan baba Prof. Dr. , 23 Ekim 2017'de açtıkları davanın olumlu sonuçlanmasına sevindiklerini söyledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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