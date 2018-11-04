Dahinin zaferi

California Üniversitesi'nin "Perfect Pitch" adı verilen sınavından tam puan alan, notalarına bakmadan sayısız parçayı keman, piyano, akordiyon, çello gibi müzik aletleriyle çalan otizmli Raci Demir (21), mahkeme kararıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi oldu. Özel yetenek sınavının ikinci aşamasında bölümüne kabul edilmeyen Demir'in azmi sosyal medyada da büyük övgü aldı. Mozart, Beethoven ve Chopin gibi referanslara ihtiyaç duymadan sesleri notaya dökebilen Demir'in okula alınmasını sağlayan "yürütmeyi durdurma" kararı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesince onandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı olan baba Prof. Dr. Cengiz Demir, 23 Ekim 2017'de açtıkları davanın olumlu sonuçlanmasına sevindiklerini söyledi.
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