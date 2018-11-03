Modern yaşamın getirdiği hastalıkların başında saç dökülmesi geliyor. Atasözlerine bile konu olan 'kellik problemi' artık kader olmaktan çıkıyor. TAKVİM, saç dökülmesi ve kellikten yakınan okurlarına muhteşem bir yazı dizisiyle geliyor.
Türkiye Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Metin Oğuz, saç dökülmesinin nedenleri ve kalıcı tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilerini aktarıyor...
Saç kökleri üç büyüme evresinden oluşuyor.
Anagen dönem dediğimiz büyüme dönemi üçaltı yıl sürüyor ve bu dönemde saç büyümeye devam ediyor.
Telogen dönemde saç kökü, istirahata geçiyor.
Saç kökü beyazlıyor ve iki hafta içerisinde kopuyor, yani dökülüyor.
Saç kökü, 3-6 aylık bir dinlenme sürecinin artından yeniden anagen döneme geçiyor.
SINIR 100!
Saç dökülmesinde tehlikenin boyutunu, dökülen saç telinin sayısı gösteriyor.
Günde 100 telden fazla dökülen saç, riski işaret ediyor. Belirgin bir dökülme olmasa bile bölgesel açılma olması da rahatsızlık oluşturuyor.
Saçlarda aşırı dökülme ve seyrelme olması, bölgesel açılmalar saçlı deride yara doktora gitmek için uyarı işareti özelliği taşıyor. Erkeklerde ve bayanlarda saç dökülmesi farklı özellik gösteriyor.
En sık görüleni erkek tipi seyrelme oluşturuyor.
Bayanlarda da hormonal değişim, kan kaybı ve vitamin eksikliğine bağlı dökülmeler sık görülüyor. Bazı cilt hastalıkları da saçlı deriyi tutunca o bölgelerde açılmalara neden olan saç dökülmelerine yol açabiliyor.
AİLENİZİN SAÇINA BAKIN
Erkek tipi saç dökülmesi genetik özellik gösteriyor. Anne ya da babanın saçı dökülmüşse bu kişiyi de etkiliyor. Bazen de ailede saç problemi olamasa da o kişide başlamış olabiliyor.
Dökülmenin yaşı ve şiddetini de genetik belirliyor. Saç dökülmesi, artık ileri yaşlarda değil çocuklarda bile görülebiliyor.
SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN ALTIN ÖNERİLER 1 / UZM. DR. METİN OĞUZ
YARIN: SAÇ DÖKÜLMESİ ÖNLENEBİLİR Mİ?
Türkiye Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Metin Oğuz, saç dökülmesinin nedenleri ve kalıcı tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilerini aktarıyor...
Saç kökleri üç büyüme evresinden oluşuyor.
Anagen dönem dediğimiz büyüme dönemi üçaltı yıl sürüyor ve bu dönemde saç büyümeye devam ediyor.
Telogen dönemde saç kökü, istirahata geçiyor.
Saç kökü beyazlıyor ve iki hafta içerisinde kopuyor, yani dökülüyor.
Saç kökü, 3-6 aylık bir dinlenme sürecinin artından yeniden anagen döneme geçiyor.
SINIR 100!
Saç dökülmesinde tehlikenin boyutunu, dökülen saç telinin sayısı gösteriyor.
Günde 100 telden fazla dökülen saç, riski işaret ediyor. Belirgin bir dökülme olmasa bile bölgesel açılma olması da rahatsızlık oluşturuyor.
Saçlarda aşırı dökülme ve seyrelme olması, bölgesel açılmalar saçlı deride yara doktora gitmek için uyarı işareti özelliği taşıyor. Erkeklerde ve bayanlarda saç dökülmesi farklı özellik gösteriyor.
En sık görüleni erkek tipi seyrelme oluşturuyor.
Bayanlarda da hormonal değişim, kan kaybı ve vitamin eksikliğine bağlı dökülmeler sık görülüyor. Bazı cilt hastalıkları da saçlı deriyi tutunca o bölgelerde açılmalara neden olan saç dökülmelerine yol açabiliyor.
AİLENİZİN SAÇINA BAKIN
Erkek tipi saç dökülmesi genetik özellik gösteriyor. Anne ya da babanın saçı dökülmüşse bu kişiyi de etkiliyor. Bazen de ailede saç problemi olamasa da o kişide başlamış olabiliyor.
Dökülmenin yaşı ve şiddetini de genetik belirliyor. Saç dökülmesi, artık ileri yaşlarda değil çocuklarda bile görülebiliyor.
SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN ALTIN ÖNERİLER 1 / UZM. DR. METİN OĞUZ
YARIN: SAÇ DÖKÜLMESİ ÖNLENEBİLİR Mİ?
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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