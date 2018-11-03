  • Yaşam
  • 03.11.2018 07:18
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 08:09

esnasından bunları yaşayanlar dikkat!

Takvim gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugünkü köşesinde sizden gelen soruları yanıtladı...

Cinsel ilişki esnasından bunları yaşayanlar dikkat!
Yaşım 75. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Menim de gelmiyor. Ne kullanmam gerekiyor?

ÖNCE bazı kan testleri yaptır. TSH, testosteron, fPSA, tPSA, tam idrar tahlili, tam kan sayımı ve CRP ilk adım genel bilgilerini verir. Düzenli beslen, iyi uyu. 60 yaşından sonra testosteron dediğimiz erkeklik hormonu azalır. Ruhun gıcır gıcır olsa da bedeninde aşınmalar var. Bunlar için bir üroloji uzmanına git. Sonuçta ne olursa olsun gurur, onur vesilesi yapma.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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