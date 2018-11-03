  • Yaşam
  • 03.11.2018 12:37
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 13:13

Minibüste dehşet anları! Sopalarla saldırdılar

İstanbul Bakırköy'de, yol kenarına park ettikleri otomobillerini sürten yolcu dolu minibüsün şoförüne iki kişinin sopalarla saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı. Darp raporu alan minibüs şoförü görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak saldıran iki kişiden şikayetçi oldu.

Olay, 11 Eylül günü Soğanlık Mahallesi'nde bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 4291 plakalı hatlı minibüsüyle seyir halinde olan Şemsettin Ö., yol kenarında park halindeki 34 LG 8303 plakalı otomobile yandan sürttü. Bunun üzerine Şemsettin Ö. ile park halindeki otomobilin sahipleri iki kişi arasında önce tartışma ardından kavga yaşandı. Yolcuların araya girmesiyle kavga yatıştırılınca minibüs şoförü yoluna devam etti.

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