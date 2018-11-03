Minibüste dehşet anları! Sopalarla saldırdılar

Olay, 11 Eylül günü Soğanlık Mahallesi'nde bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 4291 plakalı hatlı minibüsüyle seyir halinde olan Şemsettin Ö., yol kenarında park halindeki 34 LG 8303 plakalı otomobile yandan sürttü. Bunun üzerine Şemsettin Ö. ile park halindeki otomobilin sahipleri iki kişi arasında önce tartışma ardından kavga yaşandı. Yolcuların araya girmesiyle kavga yatıştırılınca minibüs şoförü yoluna devam etti.