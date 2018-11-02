Hafta sonu hava durumuna yönelik araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilin hafta sonu hava durumunu inceliyor. 5 günlük hava durumu raporuna göre yurdun büyük bir kısmında güneşli günler devam edecek. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısında orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İstanbul

2 Kasım 2018 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 20 derece, İstanbul 03 Kasım 2018 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 04 Kasım 2018 Pazar günü az bulutlu, sıcaklık 20 derece, İstanbul 05 Kasım 2018 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 19 derece, İstanbul 06 Kasım 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 17 derece.

İzmir



2 Kasım 2018 Cuma günü güneşli, sıcaklık 27 derece, İzmir 03 Kasım 2018 Cumartesi günü güneşli, sıcaklık 25 derece, İzmir 04 Kasım 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 24 derece, İzmir 05 Kasım 2018 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 23 derece, İzmir 06 Kasım 2018 Salı günü güneşli, sıcaklık 21 derece.

Ankara



2 Kasım 2018 Cuma günü güneşli, sıcaklık 23 derece, Ankara 03 Kasım 2018 Cumartesi günü güneşli, sıcaklık 18 derece, Ankara 04 Kasım 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 19 derece, Ankara 05 Kasım 2018 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 17 derece, Ankara 06 Kasım 2018 Salı günü güneşli, sıcaklık 17 derece.

Bursa



2 Kasım 2018 Cuma günü güneşli, sıcaklık 22 derece, Bursa 03 Kasım 2018 Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 20 derece, Bursa 04 Kasım 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 20 derece, Bursa 05 Kasım 2018 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 18 derece, Bursa 06 Kasım 2018 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 17 derece.



