  • Yaşam
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:33
  • Gazete

Boşluk iki can aldı

Boşluk iki can aldı
Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde dün sabah saatleri büyük çökmeye sahne oldu. Dudullu-Bostancı şantiyesinin yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı. Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçükte kaldı. Göçükte ilk olarak sabah 'un cenazesi çıkarıldı, ardından da güvenlik görevlisi 'ın cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Başkanı , "Yeni sulamadan veya alttaki değişikliklerden kaynaklanarak su girmesi veya erime sürecinin tamamlanmasıyla boşluklar oluşabiliyor. Güvenlik kulübesinin aniden çökmesi bu ihtimali güçlendiriyor. Maalesef çok hızlı olmuş ki, boşluk ihtimalini güçlendiriyor" dedi.
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