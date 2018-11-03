Boşluk iki can aldı

Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde dün sabah saatleri büyük çökmeye sahne oldu. Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı. Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçükte kaldı. Göçükte ilk olarak sabah Mehmet Altun'un cenazesi çıkarıldı, ardından da güvenlik görevlisi Güray Halat'ın cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Yeni sulamadan veya alttaki değişikliklerden kaynaklanarak su girmesi veya erime sürecinin tamamlanmasıyla boşluklar oluşabiliyor. Güvenlik kulübesinin aniden çökmesi bu ihtimali güçlendiriyor. Maalesef çok hızlı olmuş ki, boşluk ihtimalini güçlendiriyor" dedi.
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