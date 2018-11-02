Kalın bağırsak (kolon) kanseri, dünyada en sık görülen hastalıkların başında yer alıyor. Hastalık, kansızlık, tuvalette kan gelmesi, kabızlık, karın ağrısı ve kilo kaybı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Kolon kanseri özellikle 40 yaş ve üstünü tehdit ediyor. Kolon kanserine yanlış beslenme alışkanlıklarından alkol ve sigara kullanımına kadar birçok faktör yol açıyor.
Kansere dönüşen kolon polipleri, kolonoskopiyle tespit edilebiliyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, erken dönemde hiçbir belirti vermeyen hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.