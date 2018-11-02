  • Yaşam
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 01:42
  • Gazete

- eder

Bağırsak i, 40 yaş üstünü tehdit ediyor. Aşırı , ve et tüketimi riski arttırıyor. Sebze meyve ağırlıklı beslenme ise hastalıktan koruyor



Kalın bağırsak (kolon) kanseri, dünyada en sık görülen hastalıkların başında yer alıyor. Hastalık, kansızlık, tuvalette kan gelmesi, kabızlık, karın ağrısı ve kilo kaybı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Kolon kanseri özellikle 40 yaş ve üstünü tehdit ediyor. Kolon kanserine yanlış beslenme alışkanlıklarından alkol ve sigara kullanımına kadar birçok faktör yol açıyor.
Kansere dönüşen kolon polipleri, kolonoskopiyle tespit edilebiliyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, erken dönemde hiçbir belirti vermeyen hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSalam-sosis kanser eder
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar