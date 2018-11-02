  • Yaşam
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 00:13
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Kalbin ilacı zeytinyağı! Zeytinyağının faydaları nelerdir?

Prof. Dr. Timurkaynak, ın sırrını verdi: Her gün 1 yemek kaşığı zeytinyağı içmek, sağlığını korur. hastalığına ise kalkan olur

Kalbin ilacı zeytinyağı
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, ın sırlarını açıkladı. Rengarenk sebzeler, meyveler, baklagiller, zeytinyağı, balık, ceviz, fındık ve badem içeren tipi beslenmenin sağlığı koruduğunu belirten Timurkaynak, özellikle zeytinyağının tam bir şifa kaynağı olduğunu vurguladı. Timurkaynak, şu bilgileri paylaştı: "Yapılan araştırmalar, zeytinyağının Alzheimer hastalığına yol açan beyinde protein birikimini önlediğini gösteriyor. Her gün 1 yemek kaşığı zeytinyağı içmek, , kanser ve hastalığından koruyor."
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