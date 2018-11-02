Kalbin ilacı zeytinyağı! Zeytinyağının faydaları nelerdir?

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, uzun yaşamın sırlarını açıkladı. Rengarenk sebzeler, meyveler, baklagiller, zeytinyağı, balık, ceviz, fındık ve badem içeren Akdeniz tipi beslenmenin sağlığı koruduğunu belirten Timurkaynak, özellikle zeytinyağının tam bir şifa kaynağı olduğunu vurguladı. Timurkaynak, şu bilgileri paylaştı: "Yapılan araştırmalar, zeytinyağının Alzheimer hastalığına yol açan beyinde protein birikimini önlediğini gösteriyor. Her gün 1 yemek kaşığı zeytinyağı içmek, kalp, kanser ve Alzheimer hastalığından koruyor."
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