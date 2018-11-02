  • Yaşam
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 00:04
  • Gazete

tansiyon habercisi

Kulak çınlaması tansiyon habercisi
Kulak Buran Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Vergili, nın hastalık sinyali olabileceğini ve sebebinin mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi. Vergili, "Kulak çınlaması, tansiyon, kalpdamar hastalıkları, diyabet ve tümör habercisi olabilir. Bu nedenle çınlamanın sebebinin bulunması gerekir" dedi.
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