Kulak çınlaması tansiyon habercisi

Kulak Buran Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Vergili, kulak çınlamasının hastalık sinyali olabileceğini ve sebebinin mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi. Vergili, "Kulak çınlaması, tansiyon, kalpdamar hastalıkları, diyabet ve tümör habercisi olabilir. Bu nedenle çınlamanın sebebinin bulunması gerekir" dedi.
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