Mesut olamadı!

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Öfkeli koca, pavyondan kurtardığı eşini katletti. Olay Konya'da meydana geldi. 3 çocuk babası Mesut Babayiğit (35) 3 yıl önce ilk eşinden boşandı. İçkili restoranda Nisa takma adını kullanan konsomatris Hanife (24) ile tanıştı. Kadının "Beni bu hayattan kurtar" demesiyle evlilik kararı aldı. Çiftin bir de kız bebeği dünyaya geldi. Babayiğit işsiz kaldı. Hanife yeniden içkili restoranlarda çalışmaya başladı. Adam, eşini terk etti. Karısını geçen ay da dövdü.
MÜSTEHCEN FOTOĞRAF
Hanife 3 gün önce, eşini kıskandırmak için başka bir erkekle öpüşürken çekilen fotoğraflarını cep telefonuyla gönderdi. Çılgına dönen koca, karısını bir araziye götürdü. Av tüfeğiyle vurdu. Kadın son nefesinde katilinin adını verdi. Zanlı yakalandı. "Beni tahrik etti. Beynimden vurulmuşa döndüm" dedi. Koca tutuklandı.
Mesut Babayiğit ile Hanife payvonda tanıştı. İkili evlilik kararı aldı. Bir de kız çocukları dünyaya geldi. Son tartışmaları faciayla sonlandı.
HALİT TURAN
MÜSTEHCEN FOTOĞRAF
Hanife 3 gün önce, eşini kıskandırmak için başka bir erkekle öpüşürken çekilen fotoğraflarını cep telefonuyla gönderdi. Çılgına dönen koca, karısını bir araziye götürdü. Av tüfeğiyle vurdu. Kadın son nefesinde katilinin adını verdi. Zanlı yakalandı. "Beni tahrik etti. Beynimden vurulmuşa döndüm" dedi. Koca tutuklandı.
Mesut Babayiğit ile Hanife payvonda tanıştı. İkili evlilik kararı aldı. Bir de kız çocukları dünyaya geldi. Son tartışmaları faciayla sonlandı.
HALİT TURAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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