Hayaller Maldiv gerçekler ağır ceza

Maldivlere gitmek isteyen çiftin balayı hayali mahkemede bitti. Olay İstanbul'da meydana geldi. Doktor çift Aykut ve Nihal Çelik, nişanlı oldukları 17 Mart 2016 tarihinde Taksim'de bulunan ANT Turizm firmasından 4 bin 800 dolara Maldivler'de balayı için tatil paketi satın aldı. Çelik'in kız kardeşi de nişanlısıyla birlikte aynı şirketten yine Maldivler için anlaşma yaptı. Düğüne 10 gün kala Aykut Çelik, şirketin eski ortağı ve çalışanı olan Oktay S.'yi aradı. Ancak yanıt alamadı. Daha sonra dolandırıldıklarını anladı. Aykut ve Nihal Çelik soluğu savcılıkta aldı. Çelik çifti, "Bizim gibi mağdur olan 12 çift var. Danışıklı olarak kuzenlerin işlettiği şirket tarafından dolandırıldık. Şikayetçiyiz" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.