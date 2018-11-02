  • Yaşam
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 23:57
  • Gazete

Hayaller Maldiv gerçekler ağır ceza

çift, Maldivler’e gitmek için firmasıyla anlaştı. 4 bin 800 dolar yolladı. Dolandırılan ikili soluğu mahkemede aldı

Hayaller Maldiv gerçekler ağır ceza
Maldivlere gitmek isteyen çiftin balayı hayali mahkemede bitti. Olay İstanbul'da meydana geldi. çift Aykut ve Nihal Çelik, nişanlı oldukları 17 Mart 2016 tarihinde Taksim'de bulunan ANT firmasından 4 bin 800 dolara Maldivler'de balayı için tatil paketi satın aldı. Çelik'in kız kardeşi de nişanlısıyla birlikte aynı şirketten yine Maldivler için anlaşma yaptı. Düğüne 10 gün kala Aykut Çelik, şirketin eski ortağı ve çalışanı olan Oktay S.'yi aradı. Ancak yanıt alamadı. Daha sonra dolandırıldıklarını anladı. Aykut ve soluğu savcılıkta aldı. Çelik çifti, "Bizim gibi mağdur olan 12 çift var. Danışıklı olarak kuzenlerin işlettiği şirket tarafından dolandırıldık. Şikayetçiyiz" dedi.

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