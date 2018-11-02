Diyabete karşı kivi

DOÇ. Dr. Atnan Uğur, C vitamini deposu kivinin şifa saçtığını söyledi. Doç. Dr. Uğur, kivinin özellikle astım, nefes darlığı ve solunum sorunlarına karşı iyileştirici etkisi bulunduğunu söyledi ve ekledi: "Kivi, iktidarsızlığa iyi gelir. Kan şekerini düzenleyerek diyabeti önler. Kemik erimesine karşı korur."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.