  • Yaşam
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 00:16
  • Gazete

karşı kivi

Diyabete karşı kivi
DOÇ. Dr. Atnan Uğur, C vitamini deposu kivinin şifa saçtığını söyledi. Doç. Dr. Uğur, kivinin özellikle astım, nefes darlığı ve solunum sorunlarına karşı iyileştirici etkisi bulunduğunu söyledi ve ekledi: "Kivi, iktidarsızlığa iyi gelir. Kan şekerini düzenleyerek diyabeti önler. Kemik erimesine karşı korur."
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