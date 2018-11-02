Cezai keyif!

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde geçtiğimiz 13 Ekim'de akılalmaz bir olay yaşandı. Uğur Ç. isimli vatandaş, motosikletiyle Atatürk Bulvarı'nda dolaştı. Daha sonra evine dönüş yaptı. Birkaç gün sonra ise evine gelen makbuzu görünce şoka uğradı. Makbuza göre 54 DM 279 plakalı motosiklete emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 108 TL trafik cezası yazıldı. Sakarya Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği'nce onaylanan trafik cezasının hatalı olduğunu söyleyen sürücü, durumu yetkililere bildirdi. Makbuzda ise ceza gerekçesi olarak, "Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak" ifadelerine yer verildi. Motosiklet tutkunları tarafından sosyal medyaya koyulan ceza makbuzunu kısa sürede yüzlerce kişi paylaştı. Yetkililer ise itirazda bulunulması durumunda hatanın düzeltileceğini bildirdi.
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