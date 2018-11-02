Bez artık!

Rahminde sargı bezi unutulan kadının ölümüne neden olan doktor ve hemşire ceza aldı. Olay 2 yıl önce İzmir'de yaşandı. Harika Kanık (22), çocukluk aşkı, özel güvenlik görevlisi Figani Kanık (26) ile evlendikten sonra hamile kaldı, 13 Nisan 2016'da tarihinde özel hastanede doğum yaptı. 6 ay sonra yaşamını yitirdi. Doğumu gerçekleştiren Ü.Ç.'nin, Kanık'ın rahminde sargı bezini unuttuğu, bezin rahim duvarına yapışmasıyla oranın parçası gibi algılandığı, zehirlenme ve ardından vücutta iltihaplanmaya neden olduğu saptandı. Doktor Ü.Ç. ile hemşire H.C.'yi kusurlu bulundu. Şüpheliler 2 yıl 6'ar ay hapis cezası aldı. Hemşire H.C. "Çalıştığımız dönemde doktorlarla ameliyata personelin yerine, yasal olmayan şekilde bizim ismimiz yazıldı"diye konuştu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.