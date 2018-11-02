  • Yaşam
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 23:48
  • Gazete

Bez artık!

’de rahminde sargı bezi unutulan kadın kurtarılamadı. Sorumlular, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. skandalı anlattı: Ameliyata giren personel ehliyetsizdi. Yasal olmadığı için bizim ismimiz yazıldı

Bez artık!
Rahminde sargı bezi unutulan kadının ölümüne neden olan doktor ve ceza aldı. Olay 2 yıl önce 'de yaşandı. Harika Kanık (22), çocukluk aşkı, özel güvenlik görevlisi Figani Kanık (26) ile evlendikten sonra hamile kaldı, 13 Nisan 2016'da tarihinde özel hastanede doğum yaptı. 6 ay sonra yaşamını yitirdi. Doğumu gerçekleştiren Ü.Ç.'nin, Kanık'ın rahminde sargı bezini unuttuğu, bezin rahim duvarına yapışmasıyla oranın parçası gibi algılandığı, zehirlenme ve ardından vücutta iltihaplanmaya neden olduğu saptandı. Doktor Ü.Ç. ile hemşire H.C.'yi kusurlu bulundu. Şüpheliler 2 yıl 6'ar ay hapis cezası aldı. Hemşire H.C. "Çalıştığımız dönemde doktorlarla ameliyata personelin yerine, yasal olmayan şekilde bizim ismimiz yazıldı"diye konuştu.
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