Abim keskin bıçak!

Kız kardeşinin başka bir erkekle görüştüğünü öğrenen ağabey dehşet saçtı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Eren.K. kız kardeşinin sevgilisi M.A.'yı sokak ortasında yakaladı, yere yatırdı. Ardı ardına elindeki bıçağı sapladı. Bir vatandaş öfkeli genci zor ikna etti. Yaralıyı da kaldırıma götürerek sağlık ekiplerini aradı. Hastaneye kaldırılan M.A. kendisini kız arkadaşının abisinin bıçakladığını, sevgilisinin ailesinin haberdar olduğunu iddia etti. Eren K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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