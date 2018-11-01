Uyku apnesi yorgun düşürür

Bugünlerde hemen herkes yorgunluktan şikayet ediyor. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları-Endokronoloji ve Metabolizma Bölümü'nden Prof. Dr. Haluk Sargın, yorgunluğa neden olan hastalıkları sıralıyor. Depresyona ve uyku apnesi hastalığına değinen Prof. Dr. Sargın; uyku apnesinin, sabahları kişide yorgunluk ve halsizlik şikayetleri ile belirti verdiğini söylüyor. Kansızlık, kalp hastalıkları ve yanlış beslenmenin de yorgunluğa neden olacağını belirten Prof. Dr. Sargın, "Çikolata, vücutta mutluluk hormonunu yüseltir. Yorgunluğu azaltır" diyor.
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