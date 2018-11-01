Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'da şanslı numaralar belli oldu. Haftada iki kez yapılan oyunun 31 Ekim tarihli 1162. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 867 bin 172 lira 81 kuruş olarak açıklandı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar için Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgilerini derledik. İşte 31 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (31 EKİM 2018)

31 Ekim Sayısal Loto sonucu: 23 - 29 - 34 - 37 - 38 - 45

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti ve 1. devir gerçekleşti. Öte yandan 5 bilen 72 kişi 5 bin 72 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 519 kişi 77 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 65 bin 719 kişi ise 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 27 Ekim tarihli çekilişinde şanslı numaralar 04 - 09 - 22 - 28 - 29 - 47 olrak belirlendi. Bu çekilişte 6 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye bilen 2 kişiye kişi başı 4 milyon 334 bin 814 lira 60 kuruş ikramiye verildi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 1161. hafta çekilişinde 5 bilen 132 kişi 6 bin 466 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 73 kişi 79 lira 35'er kuruş, 3 bilen 154 bin 896 kişi 11 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..