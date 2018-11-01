İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. AA'nın haberine göre; Avrupa yakasındaki bazı ilçeler ve İstanbul Boğazı'nda bölgesel olarak sis etkili oldu. Bu nedenle gökdelenlerin de sis arasında kaybolduğu dikkati çekti.

Öte yandan, görüş mesafesini yer yer 100 metreye kadar düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araçlarının farlarını yakarak yavaş ilerledi.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA ULAŞIMA SİS ENGELİ

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, sabah saat 06.00 itibarıyla etkisini arttıran sis, denizdeki görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) kuzey ve güney yönlerden giriş yapacak gemileri telsizle uyarıp boğazın saat 06.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Çanakkale-Eceabat, Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Lapseki İskelesi'nde 3 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluştu.

Çanakkale Boğazı hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale döneceğini duyurdu.