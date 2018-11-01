Altın fiyatları ne kadar oldu? Yeni ayın ilk gününde altın fiyatları güne nasıl başladı? Dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 220,1 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 primle 218,1 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 1 Kasım güncel altın fiyatları...