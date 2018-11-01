  • Yaşam
  • 01.11.2018 09:44
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 12:00

bugün: 1 Kasım çeyrek altın, gram ne kadar oldu?

doların zayıf seyretmesiyle dün gördüğü üç haftanın dip seviyesinden toparlandı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 219,3 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek , ne kadar oldu? İşte 1 Kasım ...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Yeni ayın ilk gününde altın fiyatları güne nasıl başladı? Dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 220,1 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 primle 218,1 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 1 Kasım güncel altın fiyatları...

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