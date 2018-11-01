En mutlu kent Yenikapı’da

Tarihi, doğası ve yöresel lezzetleriyle Karadeniz'in incisi Sinop, bugün Yenikapı'da ziyaretçilerini bekliyor. Sinop Tanıtım Günleri çerçevesinde SİNDEF ile SİYAD'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda TAKVİM Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel de Pazar günü bir konuşma yapacak. SİNDEF Genel Başkanı Engin Kırmızıgül, "Biz Sinoplular, aidiyet duygusu çok yüksek insanlarız. Gece gündüz çalıştık ve böyle güzel bir organizasyon hazırladık. Tüm Sinoplular'ı ve değerli İstanbullular'ı tanıtım günlerimize davet ediyoruz" dedi.
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