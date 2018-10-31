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  • 31.10.2018 00:41
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 00:41

Sen Anlat Karadeniz 28. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı | Sen Anlat Karadeniz izle

Sen Anlat Karadeniz’in 28. son bölümü yayınlandı. Seyircisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz’in son bölümü haberimizde…

Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' 28. Bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 28. Bölümünü izlemek için tıklayın.

SEN ANLAT KARADENİZ 28. BÖLÜM TAMAMI TEK PARÇA İZLE
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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