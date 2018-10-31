Sen Anlat Karadeniz 28. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı | Sen Anlat Karadeniz izle Sen Anlat Karadeniz’in 28. son bölümü yayınlandı. Seyircisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz’in son bölümü haberimizde…

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