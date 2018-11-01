En baba acı!

İstanbul'da 5 yıl önce kemikleri kırılarak ve bıçaklanarak öldürülen oyuncu ve model Halit Arslan cinayetinde rolü olduğu iddiasıyla bir süre cezaevinde kalan Emre Solan (35), geçtiğimiz günlerde çıktı. Kardeşi Mehmet Ali Arslan, önceki gün Solan'ı aracında öldürdü. Arslan, "Ağabeyimi öldürdü. Ben de onu öldürdüm" dedi. Bir evladını toprağa diğerini cezaevine gönderen talihsiz baba Abdullah Arslan, "Yaşadığımız acının tarifi yok. Konuşacak halim kalmadı" dedi. Eşi Seval Arslan'ın durumunun kötü olduğunu belirtti.
Yunus Emre KAVAK
Yunus Emre KAVAK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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