Kaş'ta öğretmenlik yapanFethiye'deki özel bir hastanede 1'i kız, 1'i erkek ikiz doğurdu. Bebekleriyle ilgilenmeye başladı. Yavrularını emzirdiği sırada fenalaştı. Kalp yetmezliği yaşayan Şule öğretmen, bebeklerine isim koyamadan hayatını kaybetti. İleri'nin ölümü, yakınlarını gözyaşlarına boğdu.Talihsiz kadın, dün Yeni Cami'de düzenlenen törenin ardından Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine eşi, öğretmen arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eşini kaybettiği için büyük üzüntü yaşadığını ifade eden İleri,dedi.