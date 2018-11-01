Antalya Kaş'ta öğretmenlik yapan 36 yaşındaki Şule Siray Arıkan İleri, Fethiye'deki özel bir hastanede 1'i kız, 1'i erkek ikiz doğurdu. Bebekleriyle ilgilenmeye başladı. Yavrularını emzirdiği sırada fenalaştı. Kalp yetmezliği yaşayan Şule öğretmen, bebeklerine isim koyamadan hayatını kaybetti. İleri'nin ölümü, yakınlarını gözyaşlarına boğdu. 3.5 yaşındaki bir kızı daha bulunan Şule öğretmenin, üç çocuğu da öksüz kaldı. Talihsiz kadın, dün Yeni Cami'de düzenlenen törenin ardından Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine eşi Başar İleri, öğretmen arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eşini kaybettiği için büyük üzüntü yaşadığını ifade eden İleri, "Allah'ın takdiri böyleymiş. En mutlu günümüzdü" dedi.
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