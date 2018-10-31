Yahşi değil

Çiçeği burnunda damat, eşinin 10 yıllık evli olduğunu öğrenince şoka girdi. İnanılmaz olay Sivas'ta gerçekleşti. İsmail Doğan (32), akraba tavsiyesi üzerine Kocaeli Karamürsel'de yaşayan Azeri G. Taşdemirova (26) ile evlenmeye karar verdi. Genç adam, 2 ay önce 3 bin TL başlık parası ödeyerek imam nikahıyla Azeri kadınla evlendi. Azeri gelin, evlendiği günden beri eşinden çeşitli bahanelerle para istedi. Damat da eşine farklı zamanlarda 60 bin lira verdi. Doğan, eşine resmi nikah yapmak istedi. Bu isteği reddeden gelin, evi terk etti. Doğan, karakola gittiğinde ise eşinin 10 yıllık evli olduğunu öğrendi. Şoka giren damat, adliyeye gitti. Azeri kadın hakkında suç duyurusunda bulunan İsmail Doğan, "60 bin lira dolandırıldım. Ben yandım başkası yanmasın. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin" dedi.
MUTLULUĞU HÜSRANLA SONA ERDI
İsmail Doğan, düğün günü gelin arabasının üzerine, "Türkiye'de yoktu, Azerbaycan'dan aldım" diye yazmıştı. İki ay süren ve sonu hüsranla biten evlilikten geriye bu fotoğraf kaldı.
MUTLULUĞU HÜSRANLA SONA ERDI
İsmail Doğan, düğün günü gelin arabasının üzerine, "Türkiye'de yoktu, Azerbaycan'dan aldım" diye yazmıştı. İki ay süren ve sonu hüsranla biten evlilikten geriye bu fotoğraf kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.