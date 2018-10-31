Tuvalette facia

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan H.T. (32) adlı erkek, evinin tuvaletinde baygınlık geçirdi. Yere düştü. Bu sırada tuvalet fırçasının plastik sapı H.T.'nin sağ gözünden girip beynine saplandı. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam, ameliyata alındı. Fırça sapı, doktorların 4 saat süren başarılı operasyonuyla çıkarıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beyin Cerrahı Opr. Dr. Cengiz Kara, "Hastamız ameliyat sonrasında tedavi ve takip amaçlı olarak 3 gün yoğun bakım ünitesinde izlendi" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.