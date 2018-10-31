  • Yaşam
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:16
  • Gazete

Tuvalette facia

H.T, tuvalette baygınlık geçirip birden yere yığıldı. Fırçanın plastik sapı ise sağ gözünden girip beynine saplandı...

Tuvalette facia
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan H.T. (32) adlı erkek, evinin tuvaletinde baygınlık geçirdi. Yere düştü. Bu sırada tuvalet fırçasının plastik sapı H.T.'nin sağ gözünden girip beynine saplandı. Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam, ameliyata alındı. Fırça sapı, doktorların 4 saat süren başarılı operasyonuyla çıkarıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beyin Cerrahı Opr. Dr. Cengiz Kara, "Hastamız ameliyat sonrasında tedavi ve takip amaçlı olarak 3 gün yoğun bakım ünitesinde izlendi" dedi.
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